أمين مكة يوجه بتسليم مخطط القرية النموذجية بالبيضاء لـ"الإسكان"

وتسهيل مُهمة إصدار رخص البناء للمخطط

وجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتسليم المخطط العام للقرية النموذجية بمركز البيضاء بمنطقة مكة المكرمة لوزارة الإسكان، وتسهيل مُهمة إصدار رخص البناء للمخطط.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمكتبه بحضور نائب مدير عام التخطيط العمراني بالأمانة، المهندس نادر بن طلال طلاقي، والأمين العام لجمعية البيضاء والمدير التنفيذي خالد بن حمود البقمي، ومساعد مدير عام التخطيط والدراسات بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن زين العابدين معلمي، ومسؤولي فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من مديري العموم بالأمانة.



وأوضح المهندس القويحص أن تسليم المُخطط لوزارة الإسكان جاء وفقًا لتوجيهات واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لتنمية منطقة مكة المكرمة وقُراها، مشيرًا إلى اعتماد أمانة العاصمة المقدسة للمخطط، وتخصيص قطع منه لإنشاء الدوائر الحكومية والمرافق العامة، في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر، من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لجميع المواطنين.



يُشار إلى أن مخطط القرية النموذجية بمركز البيضاء تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع، ويعد أول موقع للإسكان التنموي - غير ربحي - وتعتبر "قرية البيضاء" واحدة من القرى النموذجية بمكة المكرمة، وتشرف على تنميتها وتطويرها مؤسسة الملك فيصل الخيرية.