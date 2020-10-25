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ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"

بالتزامن مع مهرجان التمور.. واصطحبت عددًا من حديثي الإصابة

واصلت مبادرة ورشة حركية المتنقلة تقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، في محافظات منطقة الرياض، حيث زارت محافظة مرات يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع مهرجان التمور بالمحافظة.

وقدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة مرات، عبدالله المجلي، شكره وتقديره لجمعية حركية على تخصيص الورشة هذا الأسبوع لخدمة المعاقين في محافظة مرات والمراكز التابعة لها.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، عبدالرحمن بن سعد الجبرين، أن ما تقوم به جمعية "حركية" واجب تتشرف بأدائه، وأن الفكرة من ورشة حركية المتنقلة هي خدمة المعاقين مجاناً في أماكنهم، وتوفير مشقة الحضور إلى مدينة الرياض لإجراء الصيانة للكراسي المتحركة.

وأضاف أن جمعية حركية وفي نفس الرحلة تتشرف باصطحاب مجموعة من مستفيدي حركية حديثي الإصابة على باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، والتجول في المهرجان والتقاء إخوتهم في محافظات منطقة الرياض؛ بهدف الاندماج المجتمعي وإدخال السرور على أنفسهم، وشملت الزيارة متحف الضويحي ومهرجان التمور والتجول في أرجاء مرات. وتفعيلاً للعمل التطوعي في حركية يرافق كل معاق متطوع يخدمه في تنقلاته وجميع شؤونه، بترتيب من إدارة التطوع في جمعية حركية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
سبق

واصلت مبادرة ورشة حركية المتنقلة تقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، في محافظات منطقة الرياض، حيث زارت محافظة مرات يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع مهرجان التمور بالمحافظة.

وقدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة مرات، عبدالله المجلي، شكره وتقديره لجمعية حركية على تخصيص الورشة هذا الأسبوع لخدمة المعاقين في محافظة مرات والمراكز التابعة لها.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، عبدالرحمن بن سعد الجبرين، أن ما تقوم به جمعية "حركية" واجب تتشرف بأدائه، وأن الفكرة من ورشة حركية المتنقلة هي خدمة المعاقين مجاناً في أماكنهم، وتوفير مشقة الحضور إلى مدينة الرياض لإجراء الصيانة للكراسي المتحركة.

وأضاف أن جمعية حركية وفي نفس الرحلة تتشرف باصطحاب مجموعة من مستفيدي حركية حديثي الإصابة على باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، والتجول في المهرجان والتقاء إخوتهم في محافظات منطقة الرياض؛ بهدف الاندماج المجتمعي وإدخال السرور على أنفسهم، وشملت الزيارة متحف الضويحي ومهرجان التمور والتجول في أرجاء مرات. وتفعيلاً للعمل التطوعي في حركية يرافق كل معاق متطوع يخدمه في تنقلاته وجميع شؤونه، بترتيب من إدارة التطوع في جمعية حركية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
03:17 PM

ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"

بالتزامن مع مهرجان التمور.. واصطحبت عددًا من حديثي الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت مبادرة ورشة حركية المتنقلة تقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، في محافظات منطقة الرياض، حيث زارت محافظة مرات يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع مهرجان التمور بالمحافظة.

وقدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة مرات، عبدالله المجلي، شكره وتقديره لجمعية حركية على تخصيص الورشة هذا الأسبوع لخدمة المعاقين في محافظة مرات والمراكز التابعة لها.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، عبدالرحمن بن سعد الجبرين، أن ما تقوم به جمعية "حركية" واجب تتشرف بأدائه، وأن الفكرة من ورشة حركية المتنقلة هي خدمة المعاقين مجاناً في أماكنهم، وتوفير مشقة الحضور إلى مدينة الرياض لإجراء الصيانة للكراسي المتحركة.

وأضاف أن جمعية حركية وفي نفس الرحلة تتشرف باصطحاب مجموعة من مستفيدي حركية حديثي الإصابة على باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، والتجول في المهرجان والتقاء إخوتهم في محافظات منطقة الرياض؛ بهدف الاندماج المجتمعي وإدخال السرور على أنفسهم، وشملت الزيارة متحف الضويحي ومهرجان التمور والتجول في أرجاء مرات. وتفعيلاً للعمل التطوعي في حركية يرافق كل معاق متطوع يخدمه في تنقلاته وجميع شؤونه، بترتيب من إدارة التطوع في جمعية حركية.

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