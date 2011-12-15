النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 76 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العسومي" يدعو لإعداد دليل برلماني شامل عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد

أكد الحاجة إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنعه

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما يساعد على بناء وتقوية قدرات البرلمانيين في هذا المجال، إضافة إلى الأطر والمعايير المثلى التي يُفترض أن تتوفر في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، بناءً على بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أثناء جلسة خاصة عن دور البرلمانات الوطنية والجهات التشريعية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشدد "العسومي" على ضرورة إيجاد آليات وروابط مؤسسية لتعزيز التعاون المتبادل بين البرلمانات من جهة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد من جهة أخرى، بما يسهم في تأهيل البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد حرص البرلمان العربي على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب وجود برلمان مستقل قادر على ممارسة واجباته وتحمله كامل المسؤولية في التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار "العسومي" إلى أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات.

وأكد رئيس البرلمان العربي الحاجة في الوقت ذاته إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه، وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العسومي" يدعو لإعداد دليل برلماني شامل عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد
سبق

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما يساعد على بناء وتقوية قدرات البرلمانيين في هذا المجال، إضافة إلى الأطر والمعايير المثلى التي يُفترض أن تتوفر في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، بناءً على بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أثناء جلسة خاصة عن دور البرلمانات الوطنية والجهات التشريعية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشدد "العسومي" على ضرورة إيجاد آليات وروابط مؤسسية لتعزيز التعاون المتبادل بين البرلمانات من جهة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد من جهة أخرى، بما يسهم في تأهيل البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد حرص البرلمان العربي على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب وجود برلمان مستقل قادر على ممارسة واجباته وتحمله كامل المسؤولية في التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار "العسومي" إلى أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات.

وأكد رئيس البرلمان العربي الحاجة في الوقت ذاته إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه، وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
06:36 PM

"العسومي" يدعو لإعداد دليل برلماني شامل عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد

أكد الحاجة إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنعه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
166

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما يساعد على بناء وتقوية قدرات البرلمانيين في هذا المجال، إضافة إلى الأطر والمعايير المثلى التي يُفترض أن تتوفر في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، بناءً على بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أثناء جلسة خاصة عن دور البرلمانات الوطنية والجهات التشريعية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشدد "العسومي" على ضرورة إيجاد آليات وروابط مؤسسية لتعزيز التعاون المتبادل بين البرلمانات من جهة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد من جهة أخرى، بما يسهم في تأهيل البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد حرص البرلمان العربي على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب وجود برلمان مستقل قادر على ممارسة واجباته وتحمله كامل المسؤولية في التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار "العسومي" إلى أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات.

وأكد رئيس البرلمان العربي الحاجة في الوقت ذاته إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه، وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,473
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة