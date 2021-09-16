إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية في الخرج

ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

وقد تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.