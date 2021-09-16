النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية في الخرج

ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

وقد تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية في الخرج
سبق

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

وقد تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
04:48 PM

إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية في الخرج

ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
0
500

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

وقد تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,708
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,855
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,058

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة