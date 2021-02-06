توقعات بأن يصل حجم القطاع الاستشاري إلى 6 مليارات ريال خلال العام الحالي

"أبوركبة": سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة

توقّع رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، كبير مستشاري عيادات الأعمال الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة، بأن يصل حجم القطاع الاستشاري للعام الحالي 2021 إلى 6 مليارات ريال.

جاء ذلك في تصريح خلال ورشة عمل حصر ومعالجة تحديات القطاع الاستشاري والديوانية الاستشارية التي أقيمت بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في مجلس الغرف السعودية واستضافته غرفة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية، وحظي بمشاركة مستشاري وأعضاء عيادات الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية إيهاب أبوركبة، أن القطاع الاستشاري يعد قطاعاً واعداً، متوقعًا أن يكون له دور كبير جدًا في الفترة القادمة، مضيفًا أن هناك تحديات تواجه القطاع الاستشاري منها تحديات داخلية تتمثل في بيئة العمل.

وأضاف "أبوركبة" أن اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية ستحرص على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الاستشاري، مؤملاً بأن يتطور القطاع الاستشاري السعودي وينجح في تصدير الاستشارات إلى خارج المملكة.

يذكر أن عيادات الأعمال تسعى للإسهام في تقديم حلول تطويرية استشارية للمشاريع الحكومية والشركات التجارية، وكذلك رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وتقديم الدعم التوجيهي والإرشادي والاستشاري للمشاريع والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب الإسهام في إنقاذ المشاريع المتعثرة من خلال الخبراء والمختصين في تقديم الخدمات والحلول الاستشارية.:busclinic.com