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‏ وزير النقل يعلن: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف ‫#صناعة_النقل بما يحقق ‫#رؤية2030 "

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏ وزير النقل يعلن: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%
سبق

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف ‫#صناعة_النقل بما يحقق ‫#رؤية2030 "

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
12:22 AM

‏ وزير النقل يعلن: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,291

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وكتب الوزير الجاسر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير @SalehAlJasser" بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، تم الوصول لنسبة ٪100 في ‫#توطين_وظائف_تطبيقات_توجيه_المركبات لنقل الركاب.

وأضاف: "أبناء وبنات الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، ونحن ماضون بعزم لتوطين وظائف ‫#صناعة_النقل بما يحقق ‫#رؤية2030 "

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