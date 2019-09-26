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واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثلاثية

واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.
وبلغ يوفنتوس النقطة 8 ، ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط .
انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 .
وفي الشوط الثاني ، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثلاثية
سبق

واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.
وبلغ يوفنتوس النقطة 8 ، ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط .
انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 .
وفي الشوط الثاني ، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83 .

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:56 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
06:24 PM

واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.
وبلغ يوفنتوس النقطة 8 ، ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط .
انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 .
وفي الشوط الثاني ، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83 .

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