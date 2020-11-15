النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 305 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

المملكة تشكر إيطاليا على تعاونها للاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق

الخارجية: من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية

أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق؛ وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تشكر إيطاليا على تعاونها للاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق
سبق

أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق؛ وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:33 PM

المملكة تشكر إيطاليا على تعاونها للاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق

الخارجية: من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,726

أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق؛ وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,278

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة