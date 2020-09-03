"أوغلو": نظام أردوغان استبدادي ويسئ إدارة البلاد

حذر من مواجهة عسكرية في شرق المتوسط

انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، اليوم (الخميس)، في مقابلة مع "رويترز"، ما وصفه بميل إلى الاستبداد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، واتهم الحكومة بإساءة إدارة سلسلة من التحديات من بينها الاقتصاد وتفشي فيروس كورونا والتوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط.

وحذر من أن استعراض تركيا لقوتها ينذر باندلاع مواجهة عسكرية في شرق المتوسط.

ولفت "أوغلو" إلى أن تركيا تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية في شرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية.

وأشار إلى أن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولًا إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط، لكن النهج الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة.