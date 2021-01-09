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كورونا يواصل عصفه بالولايات المتحدة ويضرب بـ279.401 إصابة مؤكدة

4180 حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279.401 إصابة مؤكدة، و4.180 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21.539.398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364.029 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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كورونا يواصل عصفه بالولايات المتحدة ويضرب بـ279.401 إصابة مؤكدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279.401 إصابة مؤكدة، و4.180 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21.539.398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364.029 حالة وفاة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:52 AM

كورونا يواصل عصفه بالولايات المتحدة ويضرب بـ279.401 إصابة مؤكدة

4180 حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279.401 إصابة مؤكدة، و4.180 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21.539.398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364.029 حالة وفاة.

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