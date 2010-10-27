واشنطن.. إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا نتيجة انتشار حرائق الغابات

طال ألفيْ فدان من الغابات ولا يزال مستمرًّا.. 6 مراكز للإيواء

أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، أمرًا بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية، نتيجة انتشار حرائق الغابات التي اندلعت في وقت سابق من اليوم.

وأوضح مسؤولو قسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن حريق "سيلفرادو" اندلع عند حوالى الساعة 06:47 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وعصف بمقاطعة أورانج بفعل الرياح؛ مبينة أنه قد طال ألفي فدان من الغابات ولا يزال مستمرًا.

وأعدت السلطات 6 مراكز للإيواء، أبلغ عن امتلاء 3 منها حتى الآن.