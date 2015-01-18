أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 80 عنصرًا .
"التحالف": تدمير 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتل 80 عنصرًا في مأرب
تنفيذ 17 عملية استهداف خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 80 عنصرًا .التحالف ميليشيا الحوثي
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"التحالف": تدمير 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتل 80 عنصرًا في مأربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-18
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
04:11 PM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:12 PM
"التحالف": تدمير 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتل 80 عنصرًا في مأرب
تنفيذ 17 عملية استهداف خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 80 عنصرًا .
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