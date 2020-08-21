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"أكمّل أم أكتفي؟".. "الخضيري" يعلق على جهاز الليزر "الشافي من الأمراض"

نقل عن مروّجيه عبر "إنستجرام" ادعاءهم بأنه يمرّر على الأكل الضار فيجعله مناسباً

وصف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ما يتم تسويقه في إنستجرام على أنه جهاز ليزر يعمل بتقنية خاصة يمرر على الجسم ليشفي من كل الأمراض بأنه أحد "فنون الخداع والتسويق الوهمي الكاذب بإنستجرام".

وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "لا وبعد أزيدكم من الشعر بيت؟! تمرره على الأكل الضار لك أو الذي يسبب لك حساسية فيشفى الأكل، ويصبح صالحاً للأكل، ولا يسبب لك انتفاخ ولا قولون و... هل أكمّل أم أكتفي؟".

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتعقب، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المملكة، مسوّقي المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحد من الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، والتي يتم تسويقها بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، رصدت "الغذاء والدواء" أكثر من 100 حساب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسوّق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة، سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أكمّل أم أكتفي؟".. "الخضيري" يعلق على جهاز الليزر "الشافي من الأمراض"
سبق

وصف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ما يتم تسويقه في إنستجرام على أنه جهاز ليزر يعمل بتقنية خاصة يمرر على الجسم ليشفي من كل الأمراض بأنه أحد "فنون الخداع والتسويق الوهمي الكاذب بإنستجرام".

وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "لا وبعد أزيدكم من الشعر بيت؟! تمرره على الأكل الضار لك أو الذي يسبب لك حساسية فيشفى الأكل، ويصبح صالحاً للأكل، ولا يسبب لك انتفاخ ولا قولون و... هل أكمّل أم أكتفي؟".

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتعقب، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المملكة، مسوّقي المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحد من الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، والتي يتم تسويقها بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، رصدت "الغذاء والدواء" أكثر من 100 حساب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسوّق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة، سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
02:56 PM

"أكمّل أم أكتفي؟".. "الخضيري" يعلق على جهاز الليزر "الشافي من الأمراض"

نقل عن مروّجيه عبر "إنستجرام" ادعاءهم بأنه يمرّر على الأكل الضار فيجعله مناسباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,994

وصف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ما يتم تسويقه في إنستجرام على أنه جهاز ليزر يعمل بتقنية خاصة يمرر على الجسم ليشفي من كل الأمراض بأنه أحد "فنون الخداع والتسويق الوهمي الكاذب بإنستجرام".

وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "لا وبعد أزيدكم من الشعر بيت؟! تمرره على الأكل الضار لك أو الذي يسبب لك حساسية فيشفى الأكل، ويصبح صالحاً للأكل، ولا يسبب لك انتفاخ ولا قولون و... هل أكمّل أم أكتفي؟".

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتعقب، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المملكة، مسوّقي المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحد من الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، والتي يتم تسويقها بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، رصدت "الغذاء والدواء" أكثر من 100 حساب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسوّق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة، سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.

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