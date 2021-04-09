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الإمارات: 1.875 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 464.971 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1.875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480.006 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.526 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.939 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 464.971 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1.875 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1.875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480.006 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.526 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.939 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 464.971 حالة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
02:57 PM

الإمارات: 1.875 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 464.971 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1.875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480.006 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.526 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.939 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 464.971 حالة.

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