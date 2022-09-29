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تعرَّف على ضوابط إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

لا تخضع للفحص الفني والتأمين.. ولا يسمح لها بالسير على الطرق

بدأت الإدارة العامة للمرور، بإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة التي يرغب مالكوها في اقتنائِها، وفق ضوابط تم الإعلان عنها.

وشملت ضوابط إصدار لوحات المركبات التاريخية القديمة "طلب مالك المركبة اقتناءها، سداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة".

وتضمنت الضوابط كذلك أنه لا يسري عليها إجراء التجديد ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه لا يسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها يعدّ ذلك مخالفة مرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على ضوابط إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة
سبق

بدأت الإدارة العامة للمرور، بإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة التي يرغب مالكوها في اقتنائِها، وفق ضوابط تم الإعلان عنها.

وشملت ضوابط إصدار لوحات المركبات التاريخية القديمة "طلب مالك المركبة اقتناءها، سداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة".

وتضمنت الضوابط كذلك أنه لا يسري عليها إجراء التجديد ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه لا يسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها يعدّ ذلك مخالفة مرورية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:59 PM

تعرَّف على ضوابط إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

لا تخضع للفحص الفني والتأمين.. ولا يسمح لها بالسير على الطرق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,408

بدأت الإدارة العامة للمرور، بإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة التي يرغب مالكوها في اقتنائِها، وفق ضوابط تم الإعلان عنها.

وشملت ضوابط إصدار لوحات المركبات التاريخية القديمة "طلب مالك المركبة اقتناءها، سداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة".

وتضمنت الضوابط كذلك أنه لا يسري عليها إجراء التجديد ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه لا يسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها يعدّ ذلك مخالفة مرورية.

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