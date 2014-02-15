"الباردة" تتأقلم وتمتد.. "أجواء الثلاثاء" كما يتوقعها "الحصيني": حرارة تتفاوت

قال: طريف والقريات تسجل 4 درجات والرياض 8.. أعلاها جازان 25 مئوية

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة على معظم مكة، وأجواء معتدلة في جازان.

وعن درجات الحرارة، قال الحصيني، عبر حسابه على "تويتر": أقلها طريف والقريات، وسجلت (4) درجات، والرياض (8)، وأعلاها جازان (25) مئوية".

وتابع: "نلاحظ بداية تأقلم الكتلة الباردة على الشمالية، ومتوقع أن يمتد هذا التأقلم على باقي المناطق بإذن الله، اللهم أغثنا".