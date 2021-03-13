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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

تعزيز صمودهم في عدد من المحافظات اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات: (عدن، ومأرب، والمهرة).

وجرى خلال شهر فبراير الماضي، تقديم 3.000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1.000 فرد في كل من محافظة: (عدن، ومأرب، والمهرة)؛ بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية، وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات: (عدن، ومأرب، والمهرة).

وجرى خلال شهر فبراير الماضي، تقديم 3.000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1.000 فرد في كل من محافظة: (عدن، ومأرب، والمهرة)؛ بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية، وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:31 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

تعزيز صمودهم في عدد من المحافظات اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات: (عدن، ومأرب، والمهرة).

وجرى خلال شهر فبراير الماضي، تقديم 3.000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1.000 فرد في كل من محافظة: (عدن، ومأرب، والمهرة)؛ بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية، وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

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