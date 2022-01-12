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بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه

طالبوا بحلول جادة وإعادة سفلتته

يعاني مرتادو طريق مقبرة القيم بمحافظة الطائف من صعوبة في قطع الطريق بعد تجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببها في تهالك للطريق وتجمع المياه الراكدة.

ورصدت "سبق" معاناة عددٍ من قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ينتظر المواطنون حلولًا جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه، وتعيد سفلتة الطريق الذي يخدمهم بشكل كبير ومهم.

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بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه
سبق

يعاني مرتادو طريق مقبرة القيم بمحافظة الطائف من صعوبة في قطع الطريق بعد تجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببها في تهالك للطريق وتجمع المياه الراكدة.

ورصدت "سبق" معاناة عددٍ من قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ينتظر المواطنون حلولًا جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه، وتعيد سفلتة الطريق الذي يخدمهم بشكل كبير ومهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:19 PM

بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه

طالبوا بحلول جادة وإعادة سفلتته

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
1,676

يعاني مرتادو طريق مقبرة القيم بمحافظة الطائف من صعوبة في قطع الطريق بعد تجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببها في تهالك للطريق وتجمع المياه الراكدة.

ورصدت "سبق" معاناة عددٍ من قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ينتظر المواطنون حلولًا جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه، وتعيد سفلتة الطريق الذي يخدمهم بشكل كبير ومهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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142 مليون ..

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