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إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

بعد إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه مساء اليوم، الاحترازي إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة قبلها إلى إغلاقه.

وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه مساء اليوم، الاحترازي إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة قبلها إلى إغلاقه.

وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:35 PM

إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

بعد إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

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سعود الدعجاني - الطائف
1
1,060

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه مساء اليوم، الاحترازي إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة قبلها إلى إغلاقه.

وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

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