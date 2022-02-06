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"الصحة": تسجيل 3260 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 3878 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة الرياض" تعلن ضبط 1400 مخالفة احترازات بالقطاعين العام والخاص

في جولات شملت مستشفيات ومراكز حكومية ومجمعات طبية إضافة لصيدليات

ضبطت "صحة الرياض"، 1396 مخالفة على القطاعين العام والخاص؛ لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن المخالفات شملت 1240 مخالفة للقطاع الخاص، و993 مخالفة منشأة، و247 مخالفة أفراد، بالإضافة إلى ضبط 156 مخالفة على القطاع العام، شملت 142 مخالفة منشأة و14 مخالفة أفراد.

وأكدت أن الجولات شملت زيارة 623 مستشفى، منها 228 مستشفى خاصًّا، و395 مستشفى حكوميًّا، كما قامت بـ1528 زيارة للمراكز الحكومية، و6461 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 6572 زيارة للصيدليات.

صحة الرياض

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"صحة الرياض" تعلن ضبط 1400 مخالفة احترازات بالقطاعين العام والخاص
سبق

ضبطت "صحة الرياض"، 1396 مخالفة على القطاعين العام والخاص؛ لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن المخالفات شملت 1240 مخالفة للقطاع الخاص، و993 مخالفة منشأة، و247 مخالفة أفراد، بالإضافة إلى ضبط 156 مخالفة على القطاع العام، شملت 142 مخالفة منشأة و14 مخالفة أفراد.

وأكدت أن الجولات شملت زيارة 623 مستشفى، منها 228 مستشفى خاصًّا، و395 مستشفى حكوميًّا، كما قامت بـ1528 زيارة للمراكز الحكومية، و6461 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 6572 زيارة للصيدليات.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:58 AM

"صحة الرياض" تعلن ضبط 1400 مخالفة احترازات بالقطاعين العام والخاص

في جولات شملت مستشفيات ومراكز حكومية ومجمعات طبية إضافة لصيدليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت "صحة الرياض"، 1396 مخالفة على القطاعين العام والخاص؛ لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 1/ 2022م.

وأوضحت أن المخالفات شملت 1240 مخالفة للقطاع الخاص، و993 مخالفة منشأة، و247 مخالفة أفراد، بالإضافة إلى ضبط 156 مخالفة على القطاع العام، شملت 142 مخالفة منشأة و14 مخالفة أفراد.

وأكدت أن الجولات شملت زيارة 623 مستشفى، منها 228 مستشفى خاصًّا، و395 مستشفى حكوميًّا، كما قامت بـ1528 زيارة للمراكز الحكومية، و6461 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 6572 زيارة للصيدليات.

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