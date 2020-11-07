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وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية
سبق

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:32 PM

وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

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