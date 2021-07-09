قدمت أسرة الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر رحمه الله وكافة أسرة آل بشر، الشكر والتقدير لكل من واساهم.
أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود"
قدمت أسرة الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر رحمه الله وكافة أسرة آل بشر، الشكر والتقدير لكل من واساهم.
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أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-09
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
08:34 PM
أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود"
قدمت أسرة الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر رحمه الله وكافة أسرة آل بشر، الشكر والتقدير لكل من واساهم.
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