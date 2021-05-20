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"سلامتك" يطلق حزمة من الرسائل التوعوية للالتزام بسرعة ٣٠ كم داخل الأحياء

تزامنًا مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي السادس للسلامة على الطرق

انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي السادس للسلامة على الطرق بعنوان الشوارع من أجل الحياة مع التركيز في هذا العام على أهمية الالتزام بسرعة 30 كم/س داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية للمحافظة على الأرواح.

وفي التفاصيل: أطلق مركز "سلامتك" للتوعية بالسلامة المرورية - إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية - وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة - حزمة من المواد التوعوية تهدف إلى توجيه قائدي المركبات بأهمية الالتزام بالسرعة المحدّدة ومدى خطورة تجاوز هذه السرعة على نسب النجاة لمستخدمي الطريق؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن نسبة النجاة لمستخدمي الطريق عند سرعة 30 كم/ساعة هي 90%، بينما نسبة النجاة عند سرعة 50كم/ساعة هي 10%، وفي حال كانت السرعة 70كم/ساعة فإن نسبة النجاة 0 %.

وقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة هاشتاج #love30 و #StreetsforLife و #شوارع_من_أجل_الحياة على منصات التواصل لزيادة التوعية وللتأكيد بأن الشوارع منخفضة السرعة هي شوارع آمنة، صحية وقابلة للحياة.

يذكر أن جهود المملكة في السلامة المرورية تسير بشكل جيد؛ حيث انخفضت الحوادث المرورية بشكل عام إلى نسبة 21% حسب التقرير السنوي للسلامة المرورية بالمملكة العربية السعودية لعام 2020، وانخفضت كذلك الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 18.9%، وأما معدل الوفيات فقد انخفض بنسبة 19.7%، فيما قلت الإصابات بنسبة 22.3 %.

وتعكس هذه الإحصائيات الإيجابية التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الاستراتيجي بشكل عام؛ حيث سجل المؤشر انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الوفيات من 28 وفاة لكل 100 ألف عام 2016 إلى 13 وفاة عام 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلامتك" يطلق حزمة من الرسائل التوعوية للالتزام بسرعة ٣٠ كم داخل الأحياء
سبق

انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي السادس للسلامة على الطرق بعنوان الشوارع من أجل الحياة مع التركيز في هذا العام على أهمية الالتزام بسرعة 30 كم/س داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية للمحافظة على الأرواح.

وفي التفاصيل: أطلق مركز "سلامتك" للتوعية بالسلامة المرورية - إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية - وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة - حزمة من المواد التوعوية تهدف إلى توجيه قائدي المركبات بأهمية الالتزام بالسرعة المحدّدة ومدى خطورة تجاوز هذه السرعة على نسب النجاة لمستخدمي الطريق؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن نسبة النجاة لمستخدمي الطريق عند سرعة 30 كم/ساعة هي 90%، بينما نسبة النجاة عند سرعة 50كم/ساعة هي 10%، وفي حال كانت السرعة 70كم/ساعة فإن نسبة النجاة 0 %.

وقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة هاشتاج #love30 و #StreetsforLife و #شوارع_من_أجل_الحياة على منصات التواصل لزيادة التوعية وللتأكيد بأن الشوارع منخفضة السرعة هي شوارع آمنة، صحية وقابلة للحياة.

يذكر أن جهود المملكة في السلامة المرورية تسير بشكل جيد؛ حيث انخفضت الحوادث المرورية بشكل عام إلى نسبة 21% حسب التقرير السنوي للسلامة المرورية بالمملكة العربية السعودية لعام 2020، وانخفضت كذلك الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 18.9%، وأما معدل الوفيات فقد انخفض بنسبة 19.7%، فيما قلت الإصابات بنسبة 22.3 %.

وتعكس هذه الإحصائيات الإيجابية التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الاستراتيجي بشكل عام؛ حيث سجل المؤشر انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الوفيات من 28 وفاة لكل 100 ألف عام 2016 إلى 13 وفاة عام 2020.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:01 PM

"سلامتك" يطلق حزمة من الرسائل التوعوية للالتزام بسرعة ٣٠ كم داخل الأحياء

تزامنًا مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي السادس للسلامة على الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي السادس للسلامة على الطرق بعنوان الشوارع من أجل الحياة مع التركيز في هذا العام على أهمية الالتزام بسرعة 30 كم/س داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية للمحافظة على الأرواح.

وفي التفاصيل: أطلق مركز "سلامتك" للتوعية بالسلامة المرورية - إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية - وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة - حزمة من المواد التوعوية تهدف إلى توجيه قائدي المركبات بأهمية الالتزام بالسرعة المحدّدة ومدى خطورة تجاوز هذه السرعة على نسب النجاة لمستخدمي الطريق؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن نسبة النجاة لمستخدمي الطريق عند سرعة 30 كم/ساعة هي 90%، بينما نسبة النجاة عند سرعة 50كم/ساعة هي 10%، وفي حال كانت السرعة 70كم/ساعة فإن نسبة النجاة 0 %.

وقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة هاشتاج #love30 و #StreetsforLife و #شوارع_من_أجل_الحياة على منصات التواصل لزيادة التوعية وللتأكيد بأن الشوارع منخفضة السرعة هي شوارع آمنة، صحية وقابلة للحياة.

يذكر أن جهود المملكة في السلامة المرورية تسير بشكل جيد؛ حيث انخفضت الحوادث المرورية بشكل عام إلى نسبة 21% حسب التقرير السنوي للسلامة المرورية بالمملكة العربية السعودية لعام 2020، وانخفضت كذلك الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 18.9%، وأما معدل الوفيات فقد انخفض بنسبة 19.7%، فيما قلت الإصابات بنسبة 22.3 %.

وتعكس هذه الإحصائيات الإيجابية التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الاستراتيجي بشكل عام؛ حيث سجل المؤشر انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الوفيات من 28 وفاة لكل 100 ألف عام 2016 إلى 13 وفاة عام 2020.

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