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رئيس وزراء العراق يغادر جدة

أمير مكة كان في وداعه بالمطار

غادر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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رئيس وزراء العراق يغادر جدة
سبق

غادر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:21 PM

رئيس وزراء العراق يغادر جدة

أمير مكة كان في وداعه بالمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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غادر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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