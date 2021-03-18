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المسند عن أجواء 5 أيام قادمة: لا يلوح في الأفق أي حالة مناخية معتبرة

الشرقية تتعرض لموجة حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء الربع الخالي

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يلوح في الأفق خلال 5 أيام قادمة أي حالة مناخية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #الشرقية تتعرض لموجة #حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء #الربع_الخالي اليوم الخميس، ومتوقع أن تلامس درجة الحرارة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتابع: يوم غد الجمعة متوقع أن تهوي إلى نحو 30 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.. هذا والله أعلم.

وأردف: خلال #مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية (الخماسين) والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة# الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

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المسند عن أجواء 5 أيام قادمة: لا يلوح في الأفق أي حالة مناخية معتبرة
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يلوح في الأفق خلال 5 أيام قادمة أي حالة مناخية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #الشرقية تتعرض لموجة #حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء #الربع_الخالي اليوم الخميس، ومتوقع أن تلامس درجة الحرارة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتابع: يوم غد الجمعة متوقع أن تهوي إلى نحو 30 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.. هذا والله أعلم.

وأردف: خلال #مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية (الخماسين) والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة# الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:04 PM

المسند عن أجواء 5 أيام قادمة: لا يلوح في الأفق أي حالة مناخية معتبرة

الشرقية تتعرض لموجة حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء الربع الخالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يلوح في الأفق خلال 5 أيام قادمة أي حالة مناخية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #الشرقية تتعرض لموجة #حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء #الربع_الخالي اليوم الخميس، ومتوقع أن تلامس درجة الحرارة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتابع: يوم غد الجمعة متوقع أن تهوي إلى نحو 30 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.. هذا والله أعلم.

وأردف: خلال #مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية (الخماسين) والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة# الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

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