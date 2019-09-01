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أمانة المدينة المنورة تضبط موقعاً مخالفاً لإعداد وجبات الإعاشة

ضبط وإتلاف 700 وجبة و370 كجم من اللحوم والدجاج

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة عبدالله بن محمد آل طالع؛ أنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 700 وجبة، و270 كيلوجراماً من اللحوم، و100 كيلوجرام من الدجاج. كما جرى تسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات، مُشدداً على أن أمانة منطقة المدينة المنورة لن تتوانى في ملاحقة مخالفي الصحة العامة.

وأهاب آل طالع بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الأمانة عن أي مخالفة عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق "أمانتي 940" المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم "0548990940"؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

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أمانة المدينة المنورة تضبط موقعاً مخالفاً لإعداد وجبات الإعاشة
سبق

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة عبدالله بن محمد آل طالع؛ أنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 700 وجبة، و270 كيلوجراماً من اللحوم، و100 كيلوجرام من الدجاج. كما جرى تسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات، مُشدداً على أن أمانة منطقة المدينة المنورة لن تتوانى في ملاحقة مخالفي الصحة العامة.

وأهاب آل طالع بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الأمانة عن أي مخالفة عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق "أمانتي 940" المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم "0548990940"؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:40 PM

أمانة المدينة المنورة تضبط موقعاً مخالفاً لإعداد وجبات الإعاشة

ضبط وإتلاف 700 وجبة و370 كجم من اللحوم والدجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة؛ موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة عبدالله بن محمد آل طالع؛ أنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 700 وجبة، و270 كيلوجراماً من اللحوم، و100 كيلوجرام من الدجاج. كما جرى تسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات، مُشدداً على أن أمانة منطقة المدينة المنورة لن تتوانى في ملاحقة مخالفي الصحة العامة.

وأهاب آل طالع بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الأمانة عن أي مخالفة عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق "أمانتي 940" المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم "0548990940"؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

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