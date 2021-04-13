سياسي تركي: 50% من المواطنين يريدون العيش بالخارج بسبب حزب أردوغان

"أردام": الوجوه أصبحت بائسة وأعضاء العدالة والتنمية لا يمكنهم الخروج للشارع

تحدى البروفيسور الدكتور سش أردام، نائب رئيس حزب الخير، أن يكون باستطاعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مواجهة الشارع بعد أن ألحق الضرر بالمواطنين على مدار 20 سنة من وجوده في السلطة.

أردام ذكر أنه عندما يتم سؤال المواطنين، يجيب 45 بالمائة منهم أنهم يريدون العيش في الخارج، متسائلاً: هل يمكن أن تكون هناك مشكلة بقاء أكبر من ذلك في هذا البلد؟.

وتابع أردام وفق زمان التركية: “لو كنت في السلطة لمدة عشرين عاماً، وأراد 50٪ من المواطنين في البلد العيش في الخارج، لما استطعت الخروج إلى الشارع. في الواقع، لا يمكنهم الخروج إلى الشوارع”.

وأضاف أردام أنه عندما ننظر إلى ما نسميه التاريخ الحديث بعد عشرين عاماً، لن يتم الحديث عن الطرق والجسور التي تم بناؤها. سيتحدث الجميع عن عدد وجوه المواطنين التي أصبحت بائسة في السنوات العشرين التالية، وكم عدد المواطنين المتعبين وكم أصبح هذا المجتمع معادياً حقاً لبعضهم البعض “.

أردام قال: “نحاول الاستماع إلى الناس، على الأقل لمعالجة المشاكل، لكن هؤلاء الأصدقاء ليس لديهم وجه للخروج إلى الشوارع، ولا يمكنهم الخروج”.

