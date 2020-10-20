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زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ألاسكا.. وتحذير من تسونامي بالمنطقة

وقع على بُعد 94 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ساند بوينت

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قويًّا بشدة 7.5 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا أمس الاثنين؛ ما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة في بيان: "تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في تمام الساعة الـ20.54، على بُعد 94 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا".

وأطلقت السلطات تحذيرًا من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.

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زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ألاسكا.. وتحذير من تسونامي بالمنطقة
سبق

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قويًّا بشدة 7.5 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا أمس الاثنين؛ ما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة في بيان: "تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في تمام الساعة الـ20.54، على بُعد 94 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا".

وأطلقت السلطات تحذيرًا من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:17 AM

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ألاسكا.. وتحذير من تسونامي بالمنطقة

وقع على بُعد 94 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ساند بوينت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قويًّا بشدة 7.5 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا أمس الاثنين؛ ما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة في بيان: "تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في تمام الساعة الـ20.54، على بُعد 94 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا".

وأطلقت السلطات تحذيرًا من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.

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