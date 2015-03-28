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"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:29 AM

"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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