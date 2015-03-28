"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.
"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:29 AM
"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.