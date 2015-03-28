"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، والطائف، ورنية"، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.