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العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4

وقع في محافظة ديالى شرق البلاد

قُتل عنصر من ميليشيا الحشد الشعبي، وأصيب 4 آخرون، اليوم "الثلاثاء"، في انفجار عبوة ناسفة شرقي العراق.

وأوضحت ميليشيا الحشد في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت في حوض بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأشارت إلى أن القتيل يدعى نعمة جاسم محمد إبراهيم.

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العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4
سبق

قُتل عنصر من ميليشيا الحشد الشعبي، وأصيب 4 آخرون، اليوم "الثلاثاء"، في انفجار عبوة ناسفة شرقي العراق.

وأوضحت ميليشيا الحشد في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت في حوض بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأشارت إلى أن القتيل يدعى نعمة جاسم محمد إبراهيم.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:10 PM

العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4

وقع في محافظة ديالى شرق البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عنصر من ميليشيا الحشد الشعبي، وأصيب 4 آخرون، اليوم "الثلاثاء"، في انفجار عبوة ناسفة شرقي العراق.

وأوضحت ميليشيا الحشد في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت في حوض بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأشارت إلى أن القتيل يدعى نعمة جاسم محمد إبراهيم.

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