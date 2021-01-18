النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة

"ميسي" خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ119

تُوِّج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وذلك في النهائي الذي جمعهما أمس الأحد.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعًا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس، وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء، وتمكن بيلباو من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق اسيير فيلاليبري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما؛ ليحتكما لوقتَين إضافيَّين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة
سبق

تُوِّج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وذلك في النهائي الذي جمعهما أمس الأحد.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعًا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس، وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء، وتمكن بيلباو من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق اسيير فيلاليبري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما؛ ليحتكما لوقتَين إضافيَّين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:58 AM

بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة

"ميسي" خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ119

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,044

تُوِّج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وذلك في النهائي الذي جمعهما أمس الأحد.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعًا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس، وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء، وتمكن بيلباو من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق اسيير فيلاليبري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما؛ ليحتكما لوقتَين إضافيَّين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,416
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,808
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة