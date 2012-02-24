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أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

بدعم من تخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا

أغلقت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في عام، وذلك بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها.

وتفصيلاً، أنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، حسب روسيا اليوم.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميًا من إنتاج الخام ونحو 20 بالمائة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعًا من 60 دولارًا في توقعاته السابقة، وأن تبلغ 75 دولارًا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضًا عن توقعاته السابقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020
سبق

أغلقت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في عام، وذلك بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها.

وتفصيلاً، أنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، حسب روسيا اليوم.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميًا من إنتاج الخام ونحو 20 بالمائة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعًا من 60 دولارًا في توقعاته السابقة، وأن تبلغ 75 دولارًا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضًا عن توقعاته السابقة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:03 AM

أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

بدعم من تخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في عام، وذلك بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها.

وتفصيلاً، أنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، حسب روسيا اليوم.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميًا من إنتاج الخام ونحو 20 بالمائة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعًا من 60 دولارًا في توقعاته السابقة، وأن تبلغ 75 دولارًا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضًا عن توقعاته السابقة.

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