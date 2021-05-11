بعد توحيد المملكة على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه-، أسس جريدة أم القرى في عام 1935 ميلادي، كان من أوائل موضوعاتها عن الآثار التاريخية وأهميتها وقيمتها ووجوب المحافظة عليها. وجاء ذلك الاهتمام بالآثار التاريخية من لدن جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- قبل اهتمام العالم بالآثار التاريخية، ذلك من خلال تطرق جريدة أم القرى التي أسسها آنذاك، كان ذلك قبل تأسيس منظمة التراث العالمي" اليونسكو" بعشرة أعوام، والتي تأسست عام 1945 ميلادي. وتطرقت جريدة أم القرى التي نشر قصاصة منها المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي، إلى أهمية الآثار التاريخية، بمقال حمل عنوان "آثارنا التاريخية ووجوب المحافظة عليها"، تطرق فيه إلى أهمية الآثار التاريخية القديمة من النقوش والرسوم والأسلحة والكتابات الأثرية، إذ يعتمد المؤرخ في الكلام عن أحوال الأمم والشعوب البائدة، ويستطيع أن يستمد منها تاريخ أمة عظيمة من بدايتها إلى نهايتها متى كان له الإلمام بعلم الآثار.

في عهد المؤسس.. تأسيس "جريدة أم القرى" وأول موضوعاتها "أهمية الآثار" قبل تأسيس "اليونسكو" بـ10 أعوام مهنا التميمي سبق 2021-05-11 بعد توحيد المملكة على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه-، أسس جريدة أم القرى في عام 1935 ميلادي، كان من أوائل موضوعاتها عن الآثار التاريخية وأهميتها وقيمتها ووجوب المحافظة عليها.



وجاء ذلك الاهتمام بالآثار التاريخية من لدن جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- قبل اهتمام العالم بالآثار التاريخية، ذلك من خلال تطرق جريدة أم القرى التي أسسها آنذاك، كان ذلك قبل تأسيس منظمة التراث العالمي" اليونسكو" بعشرة أعوام، والتي تأسست عام 1945 ميلادي.



وتطرقت جريدة أم القرى التي نشر قصاصة منها المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي، إلى أهمية الآثار التاريخية، بمقال حمل عنوان "آثارنا التاريخية ووجوب المحافظة عليها"، تطرق فيه إلى أهمية الآثار التاريخية القديمة من النقوش والرسوم والأسلحة والكتابات الأثرية، إذ يعتمد المؤرخ في الكلام عن أحوال الأمم والشعوب البائدة، ويستطيع أن يستمد منها تاريخ أمة عظيمة من بدايتها إلى نهايتها متى كان له الإلمام بعلم الآثار.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 01:32 AM

في عهد المؤسس.. تأسيس "جريدة أم القرى" وأول موضوعاتها "أهمية الآثار" قبل تأسيس "اليونسكو" بـ10 أعوام





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بعد توحيد المملكة على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه-، أسس جريدة أم القرى في عام 1935 ميلادي، كان من أوائل موضوعاتها عن الآثار التاريخية وأهميتها وقيمتها ووجوب المحافظة عليها.



وجاء ذلك الاهتمام بالآثار التاريخية من لدن جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- قبل اهتمام العالم بالآثار التاريخية، ذلك من خلال تطرق جريدة أم القرى التي أسسها آنذاك، كان ذلك قبل تأسيس منظمة التراث العالمي" اليونسكو" بعشرة أعوام، والتي تأسست عام 1945 ميلادي.



وتطرقت جريدة أم القرى التي نشر قصاصة منها المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي، إلى أهمية الآثار التاريخية، بمقال حمل عنوان "آثارنا التاريخية ووجوب المحافظة عليها"، تطرق فيه إلى أهمية الآثار التاريخية القديمة من النقوش والرسوم والأسلحة والكتابات الأثرية، إذ يعتمد المؤرخ في الكلام عن أحوال الأمم والشعوب البائدة، ويستطيع أن يستمد منها تاريخ أمة عظيمة من بدايتها إلى نهايتها متى كان له الإلمام بعلم الآثار.