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"صحة بيشة": أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك عبدالله خلال عام 2021م

عدد العمليات الجراحية بلغ 2703 فيما وصل عدد عمليات اليوم الواحد 1900

قالت صحة بيشة ، إن مستشفى الملك عبدالله قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي لـ 1,012,029 مستفيد.

وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 52556 مراجعًا، فيما استقبلت العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى 91091 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 2703 عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1900 عملية.

وأضافت صحة بيشة: استفاد 28699 شخصًا من الخدمات المقدمة في مركز التأهيل الطبي ببيشة، وتم إجراء أكثر من 497650 فحصًا مخبريًا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عمل 8351 فحص كورونا ، وأيضًا تم عمل 94944 إجراءً إشعاعيًا شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات في المستشفى، كما تم صرف 204280 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها، وعدد 1140 استشارة طبية للمرضى.

وأضافت صحة بيشة أن مركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى قدم خدماته لـ 12365 مراجعا خلال الفترة نفسها، فيما اُجريت أكثر من 7354 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وتم تنفيذ 5542 زيارة للرعاية الصحية المنزلية للمرضى، وبلغت حالات القسطرة القلبية أكثر من 731 ، واستقبل مكتب الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بيشة عدد 1700 مراجع، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الافتراضية (الطب الاتصالي) 1023 مستفيدًا.

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"صحة بيشة": أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك عبدالله خلال عام 2021م
سبق

قالت صحة بيشة ، إن مستشفى الملك عبدالله قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي لـ 1,012,029 مستفيد.

وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 52556 مراجعًا، فيما استقبلت العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى 91091 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 2703 عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1900 عملية.

وأضافت صحة بيشة: استفاد 28699 شخصًا من الخدمات المقدمة في مركز التأهيل الطبي ببيشة، وتم إجراء أكثر من 497650 فحصًا مخبريًا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عمل 8351 فحص كورونا ، وأيضًا تم عمل 94944 إجراءً إشعاعيًا شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات في المستشفى، كما تم صرف 204280 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها، وعدد 1140 استشارة طبية للمرضى.

وأضافت صحة بيشة أن مركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى قدم خدماته لـ 12365 مراجعا خلال الفترة نفسها، فيما اُجريت أكثر من 7354 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وتم تنفيذ 5542 زيارة للرعاية الصحية المنزلية للمرضى، وبلغت حالات القسطرة القلبية أكثر من 731 ، واستقبل مكتب الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بيشة عدد 1700 مراجع، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الافتراضية (الطب الاتصالي) 1023 مستفيدًا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:43 PM

"صحة بيشة": أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك عبدالله خلال عام 2021م

عدد العمليات الجراحية بلغ 2703 فيما وصل عدد عمليات اليوم الواحد 1900

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قالت صحة بيشة ، إن مستشفى الملك عبدالله قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي لـ 1,012,029 مستفيد.

وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 52556 مراجعًا، فيما استقبلت العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى 91091 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 2703 عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1900 عملية.

وأضافت صحة بيشة: استفاد 28699 شخصًا من الخدمات المقدمة في مركز التأهيل الطبي ببيشة، وتم إجراء أكثر من 497650 فحصًا مخبريًا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عمل 8351 فحص كورونا ، وأيضًا تم عمل 94944 إجراءً إشعاعيًا شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات في المستشفى، كما تم صرف 204280 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها، وعدد 1140 استشارة طبية للمرضى.

وأضافت صحة بيشة أن مركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى قدم خدماته لـ 12365 مراجعا خلال الفترة نفسها، فيما اُجريت أكثر من 7354 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وتم تنفيذ 5542 زيارة للرعاية الصحية المنزلية للمرضى، وبلغت حالات القسطرة القلبية أكثر من 731 ، واستقبل مكتب الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بيشة عدد 1700 مراجع، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الافتراضية (الطب الاتصالي) 1023 مستفيدًا.

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