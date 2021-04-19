وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.

: قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

هل يجب إفطار مريض "كورونا" في نهار رمضان.. الصحة تجيب طبيًّا عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-19 : قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد. وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 06:33 PM

هل يجب إفطار مريض "كورونا" في نهار رمضان.. الصحة تجيب طبيًّا قالت إنه لا يوجد توصية علمية بذلك ما لم يكن لديه مانع صحي





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: قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، ردت خدمة الصحة "937" على سؤال حول ما إذا كان يجب طبيًّا على من ثَبت إصابته بكورونا الإفطار في نهار رمضان؟ بالقول: بشكل عام لا يوجد توصية علمية بعدم الصيام للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم يكن لديه مانع صحي.