النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن

"ندى البواردي": تستهدف أيضًا استثمار خبراتهم وقدراتهم وفقًا لرؤية 2030

وقعت جمعية كبار السن ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري اليوم بمقر المركز اتفاقية تعاون، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تجسيد مبدأ الشراكة تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030.

مثل جمعية كبار السن رئيس مجلس الإدارة ندى بنت عبدالله البواري، فيما مثل مركز تعارفوا للإرشاد الأسري رئيس المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.

جاء ذلك بحضور مديرة جمعية كبار السن الأستاذة نورة الفايز، والمديرة التنفيذية لمركز تعارفوا الدكتورة نجوى الثقفي، وعدد من مسؤولي الجمعية ومركز تعارفوا، كما حضر الحفل عدد من المتدربات طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من الطلاب المتدربين من معهد الإدارة العامة بالرياض.

وصرحت رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن ندى البواردي بأن الاتفاقية ستسهم في دعم رسالة الجمعية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والرياضية والترويحية وتوفير البيئة المناسبة لفئة كبار السن وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من هذه الخدمات كافة، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات ذات المسؤولية المشتركة لتقديم الرعاية المناسبة لكبار السن ولرفع مستوى الوعي بأهمية رعايتهم وطرق التعامل معهم واستثمار خبراتهم وقدراتهم.

وقال رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح: إن المركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري، وإن المركز يقدم خدماته المتخصصة والمتميزة بناء على أسس علمية لتحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة للأسر السعودية، وإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق اهتمام مركز تعارفوا بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية لكبار السن ودراستها وتقويمها، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم نورة الفايز عرضًا عن جمعية كبار السن ومشروعاتها وبرامجها، كما قدمت الدكتورة نجوى الثقفي عرضًا عن مركز تعارفوا وإنجازاته.

كما قدم مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بمركز تعارفوا الدكتور أحمد جعوني، كلمة أشار فيها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم مشروعات وبرامج الأسرة والمجتمع، بما يعكس تميز المملكة العربية السعودية وكافة مؤسساتها في تحقيق مبدأ التكافل والتعاون والخيرية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن
سبق

وقعت جمعية كبار السن ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري اليوم بمقر المركز اتفاقية تعاون، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تجسيد مبدأ الشراكة تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030.

مثل جمعية كبار السن رئيس مجلس الإدارة ندى بنت عبدالله البواري، فيما مثل مركز تعارفوا للإرشاد الأسري رئيس المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.

جاء ذلك بحضور مديرة جمعية كبار السن الأستاذة نورة الفايز، والمديرة التنفيذية لمركز تعارفوا الدكتورة نجوى الثقفي، وعدد من مسؤولي الجمعية ومركز تعارفوا، كما حضر الحفل عدد من المتدربات طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من الطلاب المتدربين من معهد الإدارة العامة بالرياض.

وصرحت رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن ندى البواردي بأن الاتفاقية ستسهم في دعم رسالة الجمعية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والرياضية والترويحية وتوفير البيئة المناسبة لفئة كبار السن وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من هذه الخدمات كافة، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات ذات المسؤولية المشتركة لتقديم الرعاية المناسبة لكبار السن ولرفع مستوى الوعي بأهمية رعايتهم وطرق التعامل معهم واستثمار خبراتهم وقدراتهم.

وقال رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح: إن المركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري، وإن المركز يقدم خدماته المتخصصة والمتميزة بناء على أسس علمية لتحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة للأسر السعودية، وإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق اهتمام مركز تعارفوا بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية لكبار السن ودراستها وتقويمها، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم نورة الفايز عرضًا عن جمعية كبار السن ومشروعاتها وبرامجها، كما قدمت الدكتورة نجوى الثقفي عرضًا عن مركز تعارفوا وإنجازاته.

كما قدم مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بمركز تعارفوا الدكتور أحمد جعوني، كلمة أشار فيها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم مشروعات وبرامج الأسرة والمجتمع، بما يعكس تميز المملكة العربية السعودية وكافة مؤسساتها في تحقيق مبدأ التكافل والتعاون والخيرية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:40 PM

الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن

"ندى البواردي": تستهدف أيضًا استثمار خبراتهم وقدراتهم وفقًا لرؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
335

وقعت جمعية كبار السن ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري اليوم بمقر المركز اتفاقية تعاون، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تجسيد مبدأ الشراكة تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030.

مثل جمعية كبار السن رئيس مجلس الإدارة ندى بنت عبدالله البواري، فيما مثل مركز تعارفوا للإرشاد الأسري رئيس المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.

جاء ذلك بحضور مديرة جمعية كبار السن الأستاذة نورة الفايز، والمديرة التنفيذية لمركز تعارفوا الدكتورة نجوى الثقفي، وعدد من مسؤولي الجمعية ومركز تعارفوا، كما حضر الحفل عدد من المتدربات طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من الطلاب المتدربين من معهد الإدارة العامة بالرياض.

وصرحت رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن ندى البواردي بأن الاتفاقية ستسهم في دعم رسالة الجمعية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والرياضية والترويحية وتوفير البيئة المناسبة لفئة كبار السن وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من هذه الخدمات كافة، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات ذات المسؤولية المشتركة لتقديم الرعاية المناسبة لكبار السن ولرفع مستوى الوعي بأهمية رعايتهم وطرق التعامل معهم واستثمار خبراتهم وقدراتهم.

وقال رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح: إن المركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري، وإن المركز يقدم خدماته المتخصصة والمتميزة بناء على أسس علمية لتحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة للأسر السعودية، وإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق اهتمام مركز تعارفوا بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية لكبار السن ودراستها وتقويمها، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم نورة الفايز عرضًا عن جمعية كبار السن ومشروعاتها وبرامجها، كما قدمت الدكتورة نجوى الثقفي عرضًا عن مركز تعارفوا وإنجازاته.

كما قدم مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بمركز تعارفوا الدكتور أحمد جعوني، كلمة أشار فيها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم مشروعات وبرامج الأسرة والمجتمع، بما يعكس تميز المملكة العربية السعودية وكافة مؤسساتها في تحقيق مبدأ التكافل والتعاون والخيرية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة