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صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

أجزاء عدة من المنطقة قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح أحد المحلات التجارية بجازان دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وحسب مصادر "سبق": لم يصب أحد بأذى جراء الصاعقة.

وكانت أجزاء عدة من جازان قد شهدت مساء اليوم أمطارًا صنفت بالغزيرة، صحبتها صواعق رعدية أضاءت سماء جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات
سبق

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح أحد المحلات التجارية بجازان دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وحسب مصادر "سبق": لم يصب أحد بأذى جراء الصاعقة.

وكانت أجزاء عدة من جازان قد شهدت مساء اليوم أمطارًا صنفت بالغزيرة، صحبتها صواعق رعدية أضاءت سماء جازان.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:35 PM

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

أجزاء عدة من المنطقة قد شهدت مساء اليوم هطول أمطار غزيرة

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فهد كاملي - جازان
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7,685

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح أحد المحلات التجارية بجازان دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وحسب مصادر "سبق": لم يصب أحد بأذى جراء الصاعقة.

وكانت أجزاء عدة من جازان قد شهدت مساء اليوم أمطارًا صنفت بالغزيرة، صحبتها صواعق رعدية أضاءت سماء جازان.

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