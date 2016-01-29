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لبنان تسجل 3497 إصابة بـ"كورونا".. والجزائر 251 حالة جديدة

سجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106610 إصابات.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2881 وفاة، فيما تماثل للشفاء 207 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72745 حالةً.

لبنان الجزائر فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 3497 إصابة بـ"كورونا".. والجزائر 251 حالة جديدة
سبق

سجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106610 إصابات.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2881 وفاة، فيما تماثل للشفاء 207 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72745 حالةً.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

لبنان تسجل 3497 إصابة بـ"كورونا".. والجزائر 251 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106610 إصابات.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2881 وفاة، فيما تماثل للشفاء 207 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72745 حالةً.

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