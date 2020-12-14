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تل أبيب.. نتنياهو يخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة

عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تغريدة: "امتثالاً للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل. ينتابني شعور ممتاز. أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية، أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

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تل أبيب.. نتنياهو يخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تغريدة: "امتثالاً للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل. ينتابني شعور ممتاز. أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية، أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا".

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
07:02 PM

تل أبيب.. نتنياهو يخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة

عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تغريدة: "امتثالاً للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل. ينتابني شعور ممتاز. أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية، أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا".

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