خلال أسبوع.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 105 جولات تفقدية لمساجد وجوامع حائل

ضمن جهود الوزارة لضمان سير العمل واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، خلال الأسبوع الماضي، (105) جولات تفقدية لمساجد وجوامع المنطقة.

وتم خلال الجولات صيانةُ مسجد وجامع، كما جرى القيام بـ(25) زيارة ميدانية لجوامع ومساجد محافظة الغزالة، و(42) زيارة ميدانية لمساجد وجوامع مدينة السليمي، و(32) زيارة ميدانية للجوامع والمساجد بمركز الجبة، و(3) جولات لمراقبات المصليات النسائية بالمركز، وبناء مسجدين بإشراف الإدارة العامة لشؤون المتبرعين بالفرع.

ويأتي تنفيذ هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة؛ للوقوف على كل الجوامع والمساجد بالمملكة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها.