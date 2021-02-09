النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجداً بمناطق المملكة

بعد ثبوت 28 حالة إصابة بــ"كورونا" بين صفوف المصليين

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت، اليوم، 12 مسجداً، بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال يومين 22 مسجداً تم فتح ستة منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وذكرت الوزارة، في تقرير ،أنها باشرت اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، إغلاق ثمانية مساجد بمنطقة الرياض، أربعة منها بأحياء مدينة الرياض "طويق -القصر - العريجاء – قرطبة"، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر ، كما تم إغلاق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، و مسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير ، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين .

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، حيث تعمل اللجان المتخصصة في فروع الوزارة من حين الإغلاق بتعقيم المساجد عبر شركات وطنية متخصصة، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق.

وجدّدت التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء.
ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اليوم.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجداً بمناطق المملكة
سبق

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت، اليوم، 12 مسجداً، بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال يومين 22 مسجداً تم فتح ستة منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وذكرت الوزارة، في تقرير ،أنها باشرت اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، إغلاق ثمانية مساجد بمنطقة الرياض، أربعة منها بأحياء مدينة الرياض "طويق -القصر - العريجاء – قرطبة"، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر ، كما تم إغلاق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، و مسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير ، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين .

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، حيث تعمل اللجان المتخصصة في فروع الوزارة من حين الإغلاق بتعقيم المساجد عبر شركات وطنية متخصصة، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق.

وجدّدت التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء.
ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة .

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:54 PM

اليوم.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجداً بمناطق المملكة

بعد ثبوت 28 حالة إصابة بــ"كورونا" بين صفوف المصليين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,247

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت، اليوم، 12 مسجداً، بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال يومين 22 مسجداً تم فتح ستة منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وذكرت الوزارة، في تقرير ،أنها باشرت اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، إغلاق ثمانية مساجد بمنطقة الرياض، أربعة منها بأحياء مدينة الرياض "طويق -القصر - العريجاء – قرطبة"، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر ، كما تم إغلاق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، و مسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير ، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين .

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، حيث تعمل اللجان المتخصصة في فروع الوزارة من حين الإغلاق بتعقيم المساجد عبر شركات وطنية متخصصة، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق.

وجدّدت التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء.
ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,357

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة