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بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر

47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا للغسيل.. يقدم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية

قدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدماته لأكثر من 10920 مريضًا بالفشل الكلوي خلال 6 أشهر من العام الحالي.

وخصص المركز 47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا لجلسات غسيل الكلى، تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقدّم المركز، خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، مع استمرار تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي في المستشفى لحين خلوّهم من الفيروس.

ويقوم المستشفى بتقديم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر
سبق

قدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدماته لأكثر من 10920 مريضًا بالفشل الكلوي خلال 6 أشهر من العام الحالي.

وخصص المركز 47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا لجلسات غسيل الكلى، تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقدّم المركز، خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، مع استمرار تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي في المستشفى لحين خلوّهم من الفيروس.

ويقوم المستشفى بتقديم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:16 AM

بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر

47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا للغسيل.. يقدم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدماته لأكثر من 10920 مريضًا بالفشل الكلوي خلال 6 أشهر من العام الحالي.

وخصص المركز 47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا لجلسات غسيل الكلى، تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقدّم المركز، خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، مع استمرار تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي في المستشفى لحين خلوّهم من الفيروس.

ويقوم المستشفى بتقديم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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