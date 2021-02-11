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البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 1330، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.

الصين

سجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 89736 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 1330، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.

الصين

سجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 89736 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:38 AM

البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 1330، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.

الصين

سجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 89736 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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