"الشبكة الأمريكية": السعودية وجهة الباحثين عن تجارب الغولف العالمية

إذا كنت تطمح للحصول على تجربة لعب الغولف في أجواء احترافية ممتعة، وبإطلالة مميزة، فملعب ونادي الغولف "رويال غرينز" في السعودية يعد الوجهة الأنسب للباحثين عن تحدٍ جديد في رياضة الغولف.

ويتميز ملعب ونادي الغولف الريفي "رويال غرينز" بموقعه في قلب حي "المروج"، الذي يعد أحد أهم وأرقى مناطق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع بالقرب من مدينة جدة.

ويحظى النادي بإطلالته البانورامية على ساحل البحر الأحمر، والتي تمتد حوالي 181 كيلومتراً على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وعلى بعد 100 كيلومتر شمال مدينة جدة.

وقال المدير العام لنادي وملعب "رويال غرينز للغولف"، سعيد الجزار، لشبكة CNN، إن الملعب مصمم بمواصفات عالمية بواسطة شركة أوروبية متخصصة بتصميم ملاعب الغولف.

ويمتد الملعب فوق مساحات خضراء تحتوي على 18 حفرة تسديد، تتخللها مجموعة ساحرة من البحيرات والجداول المائية، مما يجعل من نادي وملعب رويال غرينز للغولف وجهة سياحية مميزة، وبيئة طبيعية ومتنفس لهواة ومحترفي الغولف حول العالم، حسبما ذكره الجزار.

واسـتضاف الملعب على أرضه البطولـة السـعودية الدوليـة لمحترفـي الغولـف لعامي 2019 و2020، حيث استقبل 132 لاعباً مـن أفضـل اللاعبين فـي العالـم، ومن المقرر أن يستضيف البطولة مجدداً في شهر فبراير/ شباط عام 2021.

كما استضاف ملعب "رويال غرينز" للجولف هذا العام بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية"، وهي أول بطولة نسائية للغولف في السعودية، وشهدت مشاركة 110 لاعبة دولية محترفة من الأفضل في العالم، والتي تلاها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق".

ولعب على أرض ملعب ونادي رويال غرينز للغولف أبرز لاعبي الغولف المحترفين عالمياً من أمثال داستن جونسون، وبروكس كيبكا، وفيل ميكلسون، وسيرجيو جارسيا، وجريم ماكدويل، حسبما ذكر الجزار.

يذكر أن نادي وملعب "رويال غرينز" للغولف حاز على لقب أفضل نادي غولف في العالم لعام 2019، وأفضل ملعب غولف في المملكة لأعوام 2017 و2019 و2020، وذلك بالتصويت خلال جوائز الغولف العالمية، وفقاً لما ذكره الجزار

ويستقبل ملعب ونادي "رويال غرينز" للغولف جميع لاعبي ومحبي الغولف والزوار من جميع الأعمار والفئات والمستويات، حيث يقدم تجربة لعب استثنائية، وعروض مستمرة ومميزه لزيادة فرص التعلم واللعب باستمتاع.

ويمكن الوصول إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر شبكة طرق ميسرة وسريعة، إضافة إلى وجود محطة قطار الحرمين والتي تبعد 20 دقيقة عن مطار جدة الدولي.