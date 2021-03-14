النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصة الشاب "مخاوي الذئاب".. روّضها وغيّر سلوكها حتى أحبّته!

أكد أنها تلعب معه ولا يمكن أن تتحول لوحوش

حكى مروّض الذئاب أو مخاويها، كما يسميه البعض، الشاب "رائد العريمة" قصة مقطع الفيديو المتداول، والذي نُسجت حوله بعض القصص، وظهر فيه قطيع من الذئاب وهي تُمزّق سجادة، ثم قالوا إنها حاولت افتراسه، وهو ما نفاه، مؤكداً أنه كان جالساً عندها، ثم استرخى قليلاً حتى التفّت حوله، وبدأت تلعب كعادتها، نافياً ما انتشر من قصص مفتعلة لا أساس لها، فهو معروف بمصادقة الذئاب، يربيها ويخرج معها في البرية، ويرى أن الذئب لديه كرامة يحترم من يرفع قدره، ويُصدّ من يحاول إذلاله، مؤكداً ما تناقلته العرب في أشعارها من سجايا ومكارم للذئاب.

وقال الشاب "رائد": "كنت جالساً عندها في الليل، ثم استلقيت لأستريح بعض الوقت، حتى جاءت الذئاب، وقامت بسحب السجاد ومزّقته، وهي أساساً تلعب معي وأليفة وتعرفني جيداً. أما الذئاب البرية فهي مفترسة؛ لأنها لم تعِشْ مع البشر ولا تعرف سلوكهم".

وأوضح: "البعض تلقّف المقطع وسرد حوله القصص، فمنهم من قال: هجوم ذئاب على راعي إبل... وخلافه، وهي قصص مختلقة، فبيني وبين الذئاب علاقة صداقة أهتم بها منذ أربعة أعوام، وسلوكها معي أليف خالٍ من الوحشية، ولها عندي محبة خاصة، نذهب ونتجول ونتسامر، لم ألمس منها أي ضرر".

وأكّد: "لا يمكن أن تتحول الذئاب لوحوش مفترسة إلا إذا كان بها مرض السعار أو ما شابه. أما أن تتغير فجأة فهذا مستحيل، ولا يحدث إطلاقاً، والذئب يريد معاملة حسنة، وعندها سيصبح صديقاً وفياً يحترم الصداقة ولا يخونها".

واختتم قائلا: "سلوك الذئب يختلف، فحتى الأليفة منها لا تستطيع معاملتها بالقوة؛ لأنها تحترم من يحفظ كرامتها، أما الشرسة، فلا تعرف الإنسان ولم تعِشْ معه، فتتوقع أن الإنسان يحاول إضرارها، فتجدها تدافع عن نفسها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصة الشاب "مخاوي الذئاب".. روّضها وغيّر سلوكها حتى أحبّته!
سبق

حكى مروّض الذئاب أو مخاويها، كما يسميه البعض، الشاب "رائد العريمة" قصة مقطع الفيديو المتداول، والذي نُسجت حوله بعض القصص، وظهر فيه قطيع من الذئاب وهي تُمزّق سجادة، ثم قالوا إنها حاولت افتراسه، وهو ما نفاه، مؤكداً أنه كان جالساً عندها، ثم استرخى قليلاً حتى التفّت حوله، وبدأت تلعب كعادتها، نافياً ما انتشر من قصص مفتعلة لا أساس لها، فهو معروف بمصادقة الذئاب، يربيها ويخرج معها في البرية، ويرى أن الذئب لديه كرامة يحترم من يرفع قدره، ويُصدّ من يحاول إذلاله، مؤكداً ما تناقلته العرب في أشعارها من سجايا ومكارم للذئاب.

وقال الشاب "رائد": "كنت جالساً عندها في الليل، ثم استلقيت لأستريح بعض الوقت، حتى جاءت الذئاب، وقامت بسحب السجاد ومزّقته، وهي أساساً تلعب معي وأليفة وتعرفني جيداً. أما الذئاب البرية فهي مفترسة؛ لأنها لم تعِشْ مع البشر ولا تعرف سلوكهم".

وأوضح: "البعض تلقّف المقطع وسرد حوله القصص، فمنهم من قال: هجوم ذئاب على راعي إبل... وخلافه، وهي قصص مختلقة، فبيني وبين الذئاب علاقة صداقة أهتم بها منذ أربعة أعوام، وسلوكها معي أليف خالٍ من الوحشية، ولها عندي محبة خاصة، نذهب ونتجول ونتسامر، لم ألمس منها أي ضرر".

وأكّد: "لا يمكن أن تتحول الذئاب لوحوش مفترسة إلا إذا كان بها مرض السعار أو ما شابه. أما أن تتغير فجأة فهذا مستحيل، ولا يحدث إطلاقاً، والذئب يريد معاملة حسنة، وعندها سيصبح صديقاً وفياً يحترم الصداقة ولا يخونها".

واختتم قائلا: "سلوك الذئب يختلف، فحتى الأليفة منها لا تستطيع معاملتها بالقوة؛ لأنها تحترم من يحفظ كرامتها، أما الشرسة، فلا تعرف الإنسان ولم تعِشْ معه، فتتوقع أن الإنسان يحاول إضرارها، فتجدها تدافع عن نفسها".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:33 PM

قصة الشاب "مخاوي الذئاب".. روّضها وغيّر سلوكها حتى أحبّته!

أكد أنها تلعب معه ولا يمكن أن تتحول لوحوش

A A A
بدر العتيبي - الرياض
8
8,952

حكى مروّض الذئاب أو مخاويها، كما يسميه البعض، الشاب "رائد العريمة" قصة مقطع الفيديو المتداول، والذي نُسجت حوله بعض القصص، وظهر فيه قطيع من الذئاب وهي تُمزّق سجادة، ثم قالوا إنها حاولت افتراسه، وهو ما نفاه، مؤكداً أنه كان جالساً عندها، ثم استرخى قليلاً حتى التفّت حوله، وبدأت تلعب كعادتها، نافياً ما انتشر من قصص مفتعلة لا أساس لها، فهو معروف بمصادقة الذئاب، يربيها ويخرج معها في البرية، ويرى أن الذئب لديه كرامة يحترم من يرفع قدره، ويُصدّ من يحاول إذلاله، مؤكداً ما تناقلته العرب في أشعارها من سجايا ومكارم للذئاب.

وقال الشاب "رائد": "كنت جالساً عندها في الليل، ثم استلقيت لأستريح بعض الوقت، حتى جاءت الذئاب، وقامت بسحب السجاد ومزّقته، وهي أساساً تلعب معي وأليفة وتعرفني جيداً. أما الذئاب البرية فهي مفترسة؛ لأنها لم تعِشْ مع البشر ولا تعرف سلوكهم".

وأوضح: "البعض تلقّف المقطع وسرد حوله القصص، فمنهم من قال: هجوم ذئاب على راعي إبل... وخلافه، وهي قصص مختلقة، فبيني وبين الذئاب علاقة صداقة أهتم بها منذ أربعة أعوام، وسلوكها معي أليف خالٍ من الوحشية، ولها عندي محبة خاصة، نذهب ونتجول ونتسامر، لم ألمس منها أي ضرر".

وأكّد: "لا يمكن أن تتحول الذئاب لوحوش مفترسة إلا إذا كان بها مرض السعار أو ما شابه. أما أن تتغير فجأة فهذا مستحيل، ولا يحدث إطلاقاً، والذئب يريد معاملة حسنة، وعندها سيصبح صديقاً وفياً يحترم الصداقة ولا يخونها".

واختتم قائلا: "سلوك الذئب يختلف، فحتى الأليفة منها لا تستطيع معاملتها بالقوة؛ لأنها تحترم من يحفظ كرامتها، أما الشرسة، فلا تعرف الإنسان ولم تعِشْ معه، فتتوقع أن الإنسان يحاول إضرارها، فتجدها تدافع عن نفسها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة