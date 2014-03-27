النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العفالق" تستعرض ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا

متاح على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية

يستضيف نادي الأحساء الأدبي افتراضيًّا مساء الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق Zoom سيدة الأعمال السعودية المعروفة لطيفة بنت عبدالله بن صالح العفالق؛ وذلك للحديث عن (ثقافة العمل التطوعي.. عندما يتحول العمل التطوعي إلى إصرار وعطاء تكون النتائج مبهرة).

وتدير الأمسية المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات في النادي مها بنت عبدالله بن نصار. وسيكون رابط الأمسية متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية. ويرحب النادي بالمهتمين بالعمل التطوعي من الشباب والشابات للدخول والمشاركة بمداخلاتهم وآرائهم.

أدبي الأحساء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العفالق" تستعرض ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا
سبق

يستضيف نادي الأحساء الأدبي افتراضيًّا مساء الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق Zoom سيدة الأعمال السعودية المعروفة لطيفة بنت عبدالله بن صالح العفالق؛ وذلك للحديث عن (ثقافة العمل التطوعي.. عندما يتحول العمل التطوعي إلى إصرار وعطاء تكون النتائج مبهرة).

وتدير الأمسية المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات في النادي مها بنت عبدالله بن نصار. وسيكون رابط الأمسية متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية. ويرحب النادي بالمهتمين بالعمل التطوعي من الشباب والشابات للدخول والمشاركة بمداخلاتهم وآرائهم.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
12:12 AM

"العفالق" تستعرض ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا

متاح على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
62

يستضيف نادي الأحساء الأدبي افتراضيًّا مساء الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق Zoom سيدة الأعمال السعودية المعروفة لطيفة بنت عبدالله بن صالح العفالق؛ وذلك للحديث عن (ثقافة العمل التطوعي.. عندما يتحول العمل التطوعي إلى إصرار وعطاء تكون النتائج مبهرة).

وتدير الأمسية المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات في النادي مها بنت عبدالله بن نصار. وسيكون رابط الأمسية متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية. ويرحب النادي بالمهتمين بالعمل التطوعي من الشباب والشابات للدخول والمشاركة بمداخلاتهم وآرائهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,534
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,829

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة