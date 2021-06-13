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"الاتحاد العربي" يقيم "عموميته" في جدة

لانتخاب رئيس وأعضاء لدورة جديدة

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس القادمين بمحافظة جدة.

وسيعقد مجلس الاتحاد العربي اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، وذلك يوم الأربعاء القادم، وستقام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي يوم الخميس القادم في اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

ورحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الوفود العربية والدولية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، مؤكدًا أن "الأمانة العامة للاتحاد العربي أتمت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد هذه الاجتماعات بمحافظة جدة"، متمنيًا التوفيق لجميع المترشحين، ومبينًا أن "المرحلة القادمة للاتحاد العربي لكرة القدم ستشهد تطورًا جديدًا في برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد بما يسهم في تنمية وازدهار رياضة كرة القدم العربية بمختلف المجالات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد العربي" يقيم "عموميته" في جدة
سبق

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس القادمين بمحافظة جدة.

وسيعقد مجلس الاتحاد العربي اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، وذلك يوم الأربعاء القادم، وستقام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي يوم الخميس القادم في اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

ورحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الوفود العربية والدولية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، مؤكدًا أن "الأمانة العامة للاتحاد العربي أتمت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد هذه الاجتماعات بمحافظة جدة"، متمنيًا التوفيق لجميع المترشحين، ومبينًا أن "المرحلة القادمة للاتحاد العربي لكرة القدم ستشهد تطورًا جديدًا في برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد بما يسهم في تنمية وازدهار رياضة كرة القدم العربية بمختلف المجالات".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
07:17 PM

"الاتحاد العربي" يقيم "عموميته" في جدة

لانتخاب رئيس وأعضاء لدورة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس القادمين بمحافظة جدة.

وسيعقد مجلس الاتحاد العربي اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، وذلك يوم الأربعاء القادم، وستقام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي يوم الخميس القادم في اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

ورحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بكافة الوفود العربية والدولية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، مؤكدًا أن "الأمانة العامة للاتحاد العربي أتمت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد هذه الاجتماعات بمحافظة جدة"، متمنيًا التوفيق لجميع المترشحين، ومبينًا أن "المرحلة القادمة للاتحاد العربي لكرة القدم ستشهد تطورًا جديدًا في برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد بما يسهم في تنمية وازدهار رياضة كرة القدم العربية بمختلف المجالات".

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