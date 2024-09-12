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شاهد من المدينة.. هكذا بدت "مسيجيد بدر" بعد الأمطار

توقعات بهطولات متفرقة جنوب المدينة وغربها والعيص

نشر حساب إمارة منطقة المدينة المنوّرة على "تويتر"، اليوم، عدداً من الصور التي تظهر "المسيجيد" في محافظة بدر عقب هطول الأمطار.

واليوم السبت تستمر الفرصة لتكوّن بعض السحب الرعدية الممطرة للمرتفعات من #جيزان حتى جنوب #تبوك وتشمل مرتفعات ومنحدرات عسير والباحة ومرتفعات الطائف ومكة المكرّمة وشمالها وجنوب وجنوب غرب وغرب المدينة والعيص وشرق #أملج وقد تزداد فرصة جنوب غرب وغرب المدينة اليوم.

إمارة منطقة المدينة المنوّرة محافظة بدر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من المدينة.. هكذا بدت "مسيجيد بدر" بعد الأمطار
سبق

نشر حساب إمارة منطقة المدينة المنوّرة على "تويتر"، اليوم، عدداً من الصور التي تظهر "المسيجيد" في محافظة بدر عقب هطول الأمطار.

واليوم السبت تستمر الفرصة لتكوّن بعض السحب الرعدية الممطرة للمرتفعات من #جيزان حتى جنوب #تبوك وتشمل مرتفعات ومنحدرات عسير والباحة ومرتفعات الطائف ومكة المكرّمة وشمالها وجنوب وجنوب غرب وغرب المدينة والعيص وشرق #أملج وقد تزداد فرصة جنوب غرب وغرب المدينة اليوم.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
12:54 PM

شاهد من المدينة.. هكذا بدت "مسيجيد بدر" بعد الأمطار

توقعات بهطولات متفرقة جنوب المدينة وغربها والعيص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
3
3,616

نشر حساب إمارة منطقة المدينة المنوّرة على "تويتر"، اليوم، عدداً من الصور التي تظهر "المسيجيد" في محافظة بدر عقب هطول الأمطار.

واليوم السبت تستمر الفرصة لتكوّن بعض السحب الرعدية الممطرة للمرتفعات من #جيزان حتى جنوب #تبوك وتشمل مرتفعات ومنحدرات عسير والباحة ومرتفعات الطائف ومكة المكرّمة وشمالها وجنوب وجنوب غرب وغرب المدينة والعيص وشرق #أملج وقد تزداد فرصة جنوب غرب وغرب المدينة اليوم.

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