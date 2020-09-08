"ممطرة" تتشكل .. طقس اليوم في توقعات "المسند": هنا تهطل

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل سحب قد تكون ممطرة اليوم بعدة مواقع.

وقال المسند: اليوم #الثلاثاء من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقتَي #الباحة و #مكة.. هذا والله أعلم.

بدورها كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية.