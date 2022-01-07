توقّع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ حالة مطرية شتوية الأحد المقبل، على القطاع الشمالي الغربي من السعودية، تستمر لبضعة أيام، ومتوقع أن تؤثر في معظم المناطق لاحقاً وذروتها يوم الإثنين على منطقة المدينة المنوّرة وشمالي منطقة مكة المكرّمة.
خبير طقس: حالة مطرية شتوية الأحد المقبل على القطاع الشمالي الغربي من السعودية
تستمر بضعة أيام.. ذروتها الإثنين على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة
توقّع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ حالة مطرية شتوية الأحد المقبل، على القطاع الشمالي الغربي من السعودية، تستمر لبضعة أيام، ومتوقع أن تؤثر في معظم المناطق لاحقاً وذروتها يوم الإثنين على منطقة المدينة المنوّرة وشمالي منطقة مكة المكرّمة.
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خبير طقس: حالة مطرية شتوية الأحد المقبل على القطاع الشمالي الغربي من السعوديةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-07
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:26 PM
خبير طقس: حالة مطرية شتوية الأحد المقبل على القطاع الشمالي الغربي من السعودية
تستمر بضعة أيام.. ذروتها الإثنين على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة
توقّع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ حالة مطرية شتوية الأحد المقبل، على القطاع الشمالي الغربي من السعودية، تستمر لبضعة أيام، ومتوقع أن تؤثر في معظم المناطق لاحقاً وذروتها يوم الإثنين على منطقة المدينة المنوّرة وشمالي منطقة مكة المكرّمة.
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